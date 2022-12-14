Кличко сообщил о взрывах в центре Киева
Взрывы слышны в Шевченковском районе в историческом центре Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позже», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Ранее представители военной администрации Киева предупредили жителей о возможном срабатывании системы противовоздушной обороны, пишет РИА ФАН.
Утром 14 декабря в Киеве, Винницкой и Житомирской областях объявили воздушную тревогу, напоминает телеканал «360».
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