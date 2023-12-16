Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева

Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили украинские СМИ.

СМИ: после взрывов в Киеве в некоторых районах нет воды

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе и области объявили воздушную тревогу. Как сообщило агентство «Укринформ», около 00:49 мск в Киеве прозвучали взрывы. Позже телеканал «Суспильне» заявил о новых хлопках в украинской столице.

Взрывы подтвердил мэр города Виталий Кличко, заявивший о работе ПВО в Киеве.

«Взрывы слышны в Подольском районе столицы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

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Фото: telegram.org
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