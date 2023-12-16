Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева
16 декабря 202302:22
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили украинские СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе и области объявили воздушную тревогу. Как сообщило агентство «Укринформ», около 00:49 мск в Киеве прозвучали взрывы. Позже телеканал «Суспильне» заявил о новых хлопках в украинской столице.
Взрывы подтвердил мэр города Виталий Кличко, заявивший о работе ПВО в Киеве.
«Взрывы слышны в Подольском районе столицы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева
- Медэксперт: Актер Мэттью Перри умер вследствие сильного воздействия кетамина
- Над Крымом сбили еще шесть украинских беспилотников
- Путин призвал пресекать любое вмешательство извне в президентскую кампанию
- СМИ: Аргентина передаст Украине два неисправных транспортных вертолета
- Новые требования по льготной ипотеке начнут действовать 23 декабря
- СМИ: в Финляндии зафиксировали рекорд по числу прибывших из РФ беженцев
- Армия Израиля ошибочно убила трех заложников в секторе Газа
- Минобороны: над Крымом за два часа сбили 26 беспилотников
- Банкам запретили взимать проценты за оплату ЖКУ с пенсионеров
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru