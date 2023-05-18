Кличко сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах Киева
Несколько взрывов прогремели в Киеве утром в четверг. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, хлопки были слышны в Дарницком и Днепровском районах.
«Возгорание в гаражном кооперативе вследствие падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах», — уточнил позже Кличко.
Мэр отметил, что, по предварительной информации, взрыв прогремел также в Деснянском районе, указывает телеканал «360».
В ночь на 18 мая воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины, напоминает Газета.ру. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Константиновке, Одессе.
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