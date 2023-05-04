Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева
В Соломенском районе украинской столицы произошли взрывы и пожар. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Виталий Кличко.
Точную причину взрывов Кличко не назвал. Он не исключил падение обломков беспилотника. По его словам, на место направляются все городские службы.
Мэр Киева уточнил, что огнем охвачено четырехэтажное здание. Площадь пожара составляет 140 квадратных метров.
Также Кличко сообщил о пожаре в Печерском районе. Пострадавших нет, отметил он.
В столице Украины и области ранее объявили воздушную тревогу. Силы ПВО Киева более 20 минут не могли сбить дроны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru