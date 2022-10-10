Кличко сообщил, что киевское метро возобновило работу
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичный метрополитен возобновил работу.
«Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена пока возобновлено. Также возобновил работу пересадочный узел «Театральная» - «Золотые ворота»», - написал Кличко у себя в Telegram-канале.
Работа киевского метро была приостановлено из-за ракетных ударов. Также Кличко заявил, что в Киеве и области частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ракетные удары по Киеву и другим крупным городам – это часть специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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