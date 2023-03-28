Китайцев рассмешило фото министра обороны Украины с западным танком

Министр опубликовал фото в своих социальных сетях. На снимке Резников стоит на фоне четырех машин, в том числе одного танка.

Читатели «Гуаньча» в шутку предположили, что Запад поставил Киеву только эти четыре машины. По мнению комментаторов, Украина превратилась в свалку США и Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне подтвердил, что Киев получил 18 танков Leopard 2. Также Украине передали около 40 БМП Marder, пишет НСН.

