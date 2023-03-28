Китайцев рассмешило фото министра обороны Украины с западным танком

Читатели китайского портала «Гуаньча» прокомментировали снимок главы военного ведомства Украины Алексея Резникова с военной техникой западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

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Министр опубликовал фото в своих социальных сетях. На снимке Резников стоит на фоне четырех машин, в том числе одного танка.

Читатели «Гуаньча» в шутку предположили, что Запад поставил Киеву только эти четыре машины. По мнению комментаторов, Украина превратилась в свалку США и Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне подтвердил, что Киев получил 18 танков Leopard 2. Также Украине передали около 40 БМП Marder, пишет НСН.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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