Китайцев рассмешило фото министра обороны Украины с западным танком
Читатели китайского портала «Гуаньча» прокомментировали снимок главы военного ведомства Украины Алексея Резникова с военной техникой западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр опубликовал фото в своих социальных сетях. На снимке Резников стоит на фоне четырех машин, в том числе одного танка.
Читатели «Гуаньча» в шутку предположили, что Запад поставил Киеву только эти четыре машины. По мнению комментаторов, Украина превратилась в свалку США и Европы.
Канцлер Германии Олаф Шольц накануне подтвердил, что Киев получил 18 танков Leopard 2. Также Украине передали около 40 БМП Marder, пишет НСН.
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