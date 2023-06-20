Китай заявил о готовности поддержать мирную инициативу Африки по Украине

Китайская Народная Республика согласна объединить усилия с государствами Африки, а также другими заинтересованными сторонами для достижения урегулирования на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Таким образом она прокомментировала африканскую мирную инициативу.

По словам Мао Нин, силовые и ограничительные меры в виде санкций не имеют перспектив в плане разрешения кризисной ситуации вокруг Украины. Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства КНР, Пекин готов поддержать любые усилия, которые положительно скажутся на мирном разрешении конфликта.

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Так называемую африканскую инициативу выдвинули лидеры семи стран Африки, включая президентов ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер-министра Египта. В конце прошлой недели они побывали в Киеве, после чего приехали в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», делегация представила план из 10 принципов, который может стать фундаментом для украинского урегулирования.

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ФОТО: РИА Новости
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