Китай заявил о готовности поддержать мирную инициативу Африки по Украине
Китайская Народная Республика согласна объединить усилия с государствами Африки, а также другими заинтересованными сторонами для достижения урегулирования на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Таким образом она прокомментировала африканскую мирную инициативу.
По словам Мао Нин, силовые и ограничительные меры в виде санкций не имеют перспектив в плане разрешения кризисной ситуации вокруг Украины. Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства КНР, Пекин готов поддержать любые усилия, которые положительно скажутся на мирном разрешении конфликта.
Так называемую африканскую инициативу выдвинули лидеры семи стран Африки, включая президентов ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер-министра Египта. В конце прошлой недели они побывали в Киеве, после чего приехали в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», делегация представила план из 10 принципов, который может стать фундаментом для украинского урегулирования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru