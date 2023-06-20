Китай заявил о готовности поддержать мирную инициативу Африки по Украине

Китайская Народная Республика согласна объединить усилия с государствами Африки, а также другими заинтересованными сторонами для достижения урегулирования на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Таким образом она прокомментировала африканскую мирную инициативу.

По словам Мао Нин, силовые и ограничительные меры в виде санкций не имеют перспектив в плане разрешения кризисной ситуации вокруг Украины. Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства КНР, Пекин готов поддержать любые усилия, которые положительно скажутся на мирном разрешении конфликта.