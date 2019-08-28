После своего освобождения из-под стражи главред «РИА Новости - Украина» Кирилл Вышинский рассказал о ближайших планах. Как пишет РИА Новости, по словам журналиста, в первую очередь он собирается встретиться с отцом. Также он подтвердил, что намерен отстаивать свое доброе имя в суде. Вышинский отметил, что будет участвовать в ближайшем заседании Подольского райсуда Киева. Оно намечено на 16 сентября.

Напомним, главного редактора «РИА Новости - Украина» сегодня, 28 августа, освободили из-под стражи под личное поручительство. Теперь Вышинский будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.