Кирилл Вышинский рассказал о ближайших планах
После своего освобождения из-под стражи главред «РИА Новости - Украина» Кирилл Вышинский рассказал о ближайших планах. Как пишет РИА Новости, по словам журналиста, в первую очередь он собирается встретиться с отцом. Также он подтвердил, что намерен отстаивать свое доброе имя в суде. Вышинский отметил, что будет участвовать в ближайшем заседании Подольского райсуда Киева. Оно намечено на 16 сентября.
Напомним, главного редактора «РИА Новости - Украина» сегодня, 28 августа, освободили из-под стражи под личное поручительство. Теперь Вышинский будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.
Журналист находился под стражей более 400 дней. Его задержали в Киеве в мае прошлого года по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также госизмене, напоминает сайт «Подмосковье Сегодня». Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы.
После освобождения из-под стражи главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского Киев ждет от России ответных шагов. Такое мнение в эфире НСН высказал украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью НСН рассказал, каким может быть ответ России.
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