Кирби: США не поощряют и не помогают Украине осуществлять удары на территории РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поощряют и не помогают Украине осуществлять удары в глубине территорий России.

Кирби: в Вашингтоне не видят для себя угроз из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии

«Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их», - сказал он во время онлайн-брифинга.

Кирби также уточнил, что США не рассматривают БРИКС в качестве антиамериканской коалиции. Политик добавил, что президент США Джо Байден хотел бы увидеться с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.

Ранее Кирби заявил, что возможность отправки на Украину дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему обсуждается в Вашингтоне, но окончательного решения на этот счет пока нет, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры