Кирби: США не поощряют и не помогают Украине осуществлять удары на территории РФ
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поощряют и не помогают Украине осуществлять удары в глубине территорий России.
«Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их», - сказал он во время онлайн-брифинга.
Кирби также уточнил, что США не рассматривают БРИКС в качестве антиамериканской коалиции. Политик добавил, что президент США Джо Байден хотел бы увидеться с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.
Ранее Кирби заявил, что возможность отправки на Украину дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему обсуждается в Вашингтоне, но окончательного решения на этот счет пока нет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru