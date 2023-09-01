Кирби: США не поощряют и не помогают Украине осуществлять удары на территории РФ

«Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их», - сказал он во время онлайн-брифинга.

Кирби также уточнил, что США не рассматривают БРИКС в качестве антиамериканской коалиции. Политик добавил, что президент США Джо Байден хотел бы увидеться с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.

Ранее Кирби заявил, что возможность отправки на Украину дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему обсуждается в Вашингтоне, но окончательного решения на этот счет пока нет, напоминает «Радиоточка НСН».

