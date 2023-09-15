Киевский политолог Карасев назвал продолжение контрнаступления ВСУ бессмысленным

Украинская армия завершила стратегическое контрнаступление без каких-либо результатов, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

Он считает, что продолжать дальнейшие атаки бессмысленно, так как бои идут в затухающем режиме, рассчитывать на результаты ВСУ не приходится.

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Со своей стороны, экс-советник бывшего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не сможет пережить противостояние с Россией. По его словам, сейчас на фронте идет «тяжелейший обмен ударами». Соскин призвал украинские власти резко изменить ход конфликта. Он отметил начало демографического кризиса на Украине из-за бегства миллионов граждан и «практически полного прекращения рождаемости».Он также подчеркнул, что от происходящего выигрывают Польша, страны Прибалтики и Америка, а в проигрыше остается одна Украина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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