Киев заявил о падении уровня воды в Каховском водохранилище ниже минимума

«Уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов», - заявили в Киеве.

В компании добавили, что средний уровень воды в створе поста Херсон составляет 0,99 метра. За сутки он снизился на 33 сантиметра.

Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об окончании активной фазы наводнения в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Он уточнил, что спасатели эвакуировали около восьми тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

