Киев заявил о падении уровня воды в Каховском водохранилище ниже минимума

Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже критических значений, говорится в сообщении компании «Укргидроэнерго» в Telegram.

Роспотребнадзор: Пробы морской воды в западном Крыму после ЧП на Каховской ГЭС в норме

«Уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов», - заявили в Киеве.

В компании добавили, что средний уровень воды в створе поста Херсон составляет 0,99 метра. За сутки он снизился на 33 сантиметра.

Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об окончании активной фазы наводнения в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Он уточнил, что спасатели эвакуировали около восьми тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВодаГЭСУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры