Киев заявил о падении уровня воды в Каховском водохранилище ниже минимума
Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже критических значений, говорится в сообщении компании «Укргидроэнерго» в Telegram.
«Уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов», - заявили в Киеве.
В компании добавили, что средний уровень воды в створе поста Херсон составляет 0,99 метра. За сутки он снизился на 33 сантиметра.
Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об окончании активной фазы наводнения в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Он уточнил, что спасатели эвакуировали около восьми тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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