Киев принудительно эвакуировал с территории ДНР 100 тысяч человек
Власти Украины принудительно эвакуировали с подконтрольной территории Донецкой республики около 100 тысяч человек с августа 2022 года, сообщило украинское Министерство по вопросам реинтегации в Telegram.
Среди эвакуированных 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи граждан с ограниченными возможностями. Людей разместили в бесплатных убежищах в Житомирской области.
Ранее глава украинской Харьковской администрации Олег Синегубов сообщил о тяжелых боях под Купянском. Он допустил объявление принудительной эвакуации.
Киев в сентябре объявил обязательную эвакуацию гражданского населения в 30 населенных пунктах подконтрольной части Херсонской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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