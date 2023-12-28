Киев принудительно эвакуировал с территории ДНР 100 тысяч человек

Власти Украины принудительно эвакуировали с подконтрольной территории Донецкой республики около 100 тысяч человек с августа 2022 года, сообщило украинское Министерство по вопросам реинтегации в Telegram.

Россия контролирует в Харьковской области 33 населенных пункта

Среди эвакуированных 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи граждан с ограниченными возможностями. Людей разместили в бесплатных убежищах в Житомирской области.

Ранее глава украинской Харьковской администрации Олег Синегубов сообщил о тяжелых боях под Купянском. Он допустил объявление принудительной эвакуации.

Киев в сентябре объявил обязательную эвакуацию гражданского населения в 30 населенных пунктах подконтрольной части Херсонской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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