Киев потребовал лишить Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета

Министерство реинтеграции Украины потребовало лишить депутатского мандата врио губернатора Запорожской области России Евгения Балицкого. Соответствующий пост ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

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“Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата областного совета?! Почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета», - говорится в публикации.

Министерство назвало ситуацию «позорной» и потребовало лишить Балицкого мандата.

Украинский суд 29 июня заочно приговорил Балицкого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в «организации и проведении незаконных референдумов» и «умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:УкраинаДепутатЗапорожье

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