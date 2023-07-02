Киев потребовал лишить Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета
Министерство реинтеграции Украины потребовало лишить депутатского мандата врио губернатора Запорожской области России Евгения Балицкого. Соответствующий пост ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.
“Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата областного совета?! Почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета», - говорится в публикации.
Министерство назвало ситуацию «позорной» и потребовало лишить Балицкого мандата.
Украинский суд 29 июня заочно приговорил Балицкого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в «организации и проведении незаконных референдумов» и «умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киев потребовал лишить Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета
- Революция сверху? Названы причины беспорядков во Франции
- Путин раскритиковал Швецию из-за сожжения Корана и вспомнил о Петре I
- Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр
- Вучич предупредил о новой эскалации в Косово перед саммитом НАТО
- Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 14 дронов
- В геометрической прогрессии. В России раскрыли новые суммы госсодержания ЧВК «Вагнер»
- Шварценеггер назвал «Терминатор» пророческим фильмом
- В офисе Зеленского понадеялись получить от МВФ еще миллиард долларов
- МО: высадившиеся в районе Антоновского моста отряды ВСУ уничтожены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru