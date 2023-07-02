Киев потребовал лишить Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета

“Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата областного совета?! Почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета», - говорится в публикации.

Министерство назвало ситуацию «позорной» и потребовало лишить Балицкого мандата.

Украинский суд 29 июня заочно приговорил Балицкого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в «организации и проведении незаконных референдумов» и «умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины», напоминает «Радиоточка НСН».

