Киев отчитается перед Брюсселем за использование оружия в Белгородской области
Украина проведет расследование использования бельгийского оружия в ходе диверсий в Белгородской области. Об этом со ссылкой на источники сообщило информационное агентство Belga.
По данным журналистов, расследование уже началось. Скандал разгорелся после публикации в газете Washington Post, что атаковавшие Белгородскую область диверсанты использовали оружие и технику из западных стран.
Бельгия направила Украине официальный запрос с требованием прояснить обстоятельства применения оружия.
Ранее сообщалось, что наемники из «Польского добровольческого корпуса» подтвердили участие в атаке на Белгородскую область, передает «Радиоточка НСН».
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