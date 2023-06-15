По данным журналистов, расследование уже началось. Скандал разгорелся после публикации в газете Washington Post, что атаковавшие Белгородскую область диверсанты использовали оружие и технику из западных стран.

Бельгия направила Украине официальный запрос с требованием прояснить обстоятельства применения оружия.

Ранее сообщалось, что наемники из «Польского добровольческого корпуса» подтвердили участие в атаке на Белгородскую область, передает «Радиоточка НСН».

