Киев начал эвакуацию в подконтрольной части Херсонской области

Власти Украины начали насильственную эвакуацию в подконтрольной части Херсонской области, написал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

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По его словам, эвакуация проводится в 31 населенном пункте. За мероприятия ответственны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Этим занимаются сотрудники киевской спецслужбы СБУ при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева «националистического батальона «Цунами», - уточнил Сальдо.

Глава региона ранее предупредил о подготовке Киевом информационной провокации в Херсоне, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияСБУУкраина

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