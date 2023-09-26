Киев начал эвакуацию в подконтрольной части Херсонской области
Власти Украины начали насильственную эвакуацию в подконтрольной части Херсонской области, написал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, эвакуация проводится в 31 населенном пункте. За мероприятия ответственны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
«Этим занимаются сотрудники киевской спецслужбы СБУ при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева «националистического батальона «Цунами», - уточнил Сальдо.
Глава региона ранее предупредил о подготовке Киевом информационной провокации в Херсоне, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru