Киев исключили из списка территорий, на которых возможны боевые действия
Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Там отметили, что перечень территорий, где ведутся боевые действия, периодически обновляется.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не видит признаков подготовки наступления российских войск на Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». А экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН отмечал, что для наступления российских войск на Киев необходима достаточно мощная группировка, при этом частичная мобилизация уже позволила создать такие силы.
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