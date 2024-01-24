Картаполов о крушении Ил-76: Видимо, сейчас речи об обмене идти не может

В связи со сбитием военного самолета Ил-76, в котором транспортировали украинских военнопленных, в ближайшее время речи об обмене солдатами идти не может. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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«Сбили намеренно. Они прекрасно знали, куда этот самолет летит. Операторы не могут перепутать «засветку» воздушной цели для транспортного, либо боевого самолета. Он летел без сопровождения, потому что их заранее об этом предупреждали. Сейчас об обмене, видимо, речи идти не может», - сказал он.

Ранее днем депутат Госдумы Заварзин назвал терактом крушение Ил-76 под Белгородом. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПленныеВСУБелгородская областьИл-76

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