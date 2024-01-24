Картаполов о крушении Ил-76: Видимо, сейчас речи об обмене идти не может
24 января 202413:19
В связи со сбитием военного самолета Ил-76, в котором транспортировали украинских военнопленных, в ближайшее время речи об обмене солдатами идти не может. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Сбили намеренно. Они прекрасно знали, куда этот самолет летит. Операторы не могут перепутать «засветку» воздушной цели для транспортного, либо боевого самолета. Он летел без сопровождения, потому что их заранее об этом предупреждали. Сейчас об обмене, видимо, речи идти не может», - сказал он.
Ранее днем депутат Госдумы Заварзин назвал терактом крушение Ил-76 под Белгородом. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин вручил премии правительства в области культуры
- «США и Евросоюз»: Слуцкий назвал ответственных за расстрел Ил-76 с пленными
- В Роспотребнадзоре отвергли возможность пандемии коклюша в России
- Врач Авербах назвал тех, кому стоит остерегаться суперинфекции
- Гладков: Находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли
- Калинская проиграла Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open
- В Госдуме одобрили конфискацию имущества за фейки об армии в первом чтении
- «Новатэк» возобновил отгрузку с терминала в Усть-Луге после пожара
- Школьный автобус перевернулся в Ленинградской области
- «С казаками легче работать!»: Добровольцев научат борьбе с беспилотниками
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru