Канцлер Германии Шольц пообещал обеспечить Украине гарантии безопасности

Он сказал, что Германия внесет свой вклад, потому что «после конфликта должны быть гарантии мирного порядка».

При этом политик не уточнил, какими именно будут эти гарантии.

Сам Зеленский ранее назвал угасающими надежды на вступление Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

