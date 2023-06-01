Канцлер Германии Шольц пообещал обеспечить Украине гарантии безопасности

Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности, заявил канцлер Олаф Шольц. Его слова приводит Welt.

Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз

Он сказал, что Германия внесет свой вклад, потому что «после конфликта должны быть гарантии мирного порядка».

При этом политик не уточнил, какими именно будут эти гарантии.

Сам Зеленский ранее назвал угасающими надежды на вступление Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияУкраинаШольц

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