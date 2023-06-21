Кадыров заявил об успехе российских сил в районе Новомихайловки
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о продвижении российских сил в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой республики.
Глава республики отметил, что военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили у ВСУ несколько опорных пунктов. Это дало спецназу «Ахмат» больше возможностей для маневра, рассказал Кадыров.
«Судя по всему, распиаренное чуть ли не во всех украинских и западных СМИ контрнаступление ВСУ быстро утратило свою актуальность», - считает политик.
Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин заявил, что военнослужащие украинской армии стали чаще сдаваться в плен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru