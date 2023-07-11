Кадыров заявил о пленении пяти солдат ВСУ

Пять солдат Украины попали в плен, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецназ «Ахмат» перебросили на бахмутское направление

Это произошло в районе Клещеевки под Артемовском. Таковы итоги работы спецназа «Ахмат». Как указал политик, все это случилось на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем Киева.

Как отметил Кадыров, Клещеевка контролируется Вооруженными силами РФ.

Ранее в зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеУкраинаСпецоперацияРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры