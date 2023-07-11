Кадыров заявил о пленении пяти солдат ВСУ
11 июля 202304:01
Пять солдат Украины попали в плен, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
Это произошло в районе Клещеевки под Артемовском. Таковы итоги работы спецназа «Ахмат». Как указал политик, все это случилось на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем Киева.
Как отметил Кадыров, Клещеевка контролируется Вооруженными силами РФ.
Ранее в зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru