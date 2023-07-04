Кадыров рассказал о побеге украинских солдат после уничтожения их позиций в Наумовке

Бойцы из Чечни уничтожили позиции украинских военных в населенном пункте обороны Наумовка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова.

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По его словам, после этого противники сбежали. Уточняется, что удар был нанесен крупнокалиберными снарядами.

При этом украинские солдаты оставили после себя несколько гранатометов, патроны и другое вооружение.

Ранее Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаРамзан Кадыров

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