Кадыров рассказал о побеге украинских солдат после уничтожения их позиций в Наумовке
4 июля 202300:38
Бойцы из Чечни уничтожили позиции украинских военных в населенном пункте обороны Наумовка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова.
По его словам, после этого противники сбежали. Уточняется, что удар был нанесен крупнокалиберными снарядами.
При этом украинские солдаты оставили после себя несколько гранатометов, патроны и другое вооружение.
Ранее Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru