Кадыров рассказал о побеге украинских солдат после уничтожения их позиций в Наумовке

По его словам, после этого противники сбежали. Уточняется, что удар был нанесен крупнокалиберными снарядами.

При этом украинские солдаты оставили после себя несколько гранатометов, патроны и другое вооружение.

Ранее Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

