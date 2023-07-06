Израильский мультимиллионер назвал фиктивным конфликт на Украине
Конфликт вокруг Украины является фиктивным, потому что украинцы — это русские, и наоборот, сообщил Weltexpress израильский мультимиллионер, создатель сети Cofix Ави Кац.
«Они идентичны. Но большая рука хотела, чтобы все было по-другому», — сказал бизнесмен. Кац отметил, память его семьи об Украине не такая уж и хорошая.
«Я вырос на том, что во время холокоста украинцы убивали там не меньше, чем немцы, и с молоком матери я впитал то, что украинцы ненавидят евреев», — отметил предприниматель.
Кац добавил, что между собой борются не Россия и Украина, а Россия и США.
Как сообщалось ранее, Израиль обеспокоен появлением переданного Украине западного оружия у своих границ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru