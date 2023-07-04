По его словам, Запад не беспокоила судьба украинского населения, когда собственное правительство развязало против него войну. «Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — напомнил генерал слова Зеленского.

Мини указал, что командиры армейских подразделений Вооруженных сил Украины предупредили тогда президента, что приехать в Донбасс и разговаривать с русскими стало бы «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты могут принудить президента Украины Владимира Зеленского принять капитуляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

