Итальянский генерал припомнил Зеленскому слова про Донбасс
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину, которые он дал четыре года назад, сообщил Il Fatto Quotidiano итальянский генерал Фабио Мини.
По его словам, Запад не беспокоила судьба украинского населения, когда собственное правительство развязало против него войну. «Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — напомнил генерал слова Зеленского.
Мини указал, что командиры армейских подразделений Вооруженных сил Украины предупредили тогда президента, что приехать в Донбасс и разговаривать с русскими стало бы «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты могут принудить президента Украины Владимира Зеленского принять капитуляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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