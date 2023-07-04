Итальянский генерал припомнил Зеленскому слова про Донбасс

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину, которые он дал четыре года назад, сообщил Il Fatto Quotidiano итальянский генерал Фабио Мини.

Зеленский сообщил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт

По его словам, Запад не беспокоила судьба украинского населения, когда собственное правительство развязало против него войну. «Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — напомнил генерал слова Зеленского.

Мини указал, что командиры армейских подразделений Вооруженных сил Украины предупредили тогда президента, что приехать в Донбасс и разговаривать с русскими стало бы «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты могут принудить президента Украины Владимира Зеленского принять капитуляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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