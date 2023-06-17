Источник: ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны граждан и вербует их

Главное управление разведки Украины берет деньги с граждан, бегущих из страны, и вербует их. Об этом заявил сотрудник силовых структур РФ со ссылкой на источник в ГУР, передает РИА Новости.

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По словам источника, для уклонения от военной службы и выезда за рубеж украинцы могут купить справку о том, что выезжают из страны по заданию разведывательных служб. В частности, в Киеве такой документ стоит десять тысяч долларов.

Источник отметил, что уклонист добровольно и за взятку попадает в «ловушку» украинских спецслужб. Выехавший с Украины становится агентом, обязанным выполнять приказы ГУР, которое курирует в том числе антироссийские акции. В случае отказа от выполнения заданий по возвращении в страну украинцам может грозить уголовное преследование.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазведкаСпецслужбыУкраина

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