Илон Маск высказался по факту смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме

Американский миллиардер Илон Маск ответил в соцсети Х на пост бизнесмена Дэвида Сакса о смерти в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, критиковавшего президента Украины Владимира Зеленского.

В украинской тюрьме умер критиковавший Зеленского американский журналист

«Это полный бардак!» - написал Маск.

Ранее Госдепартамент США подтвердил данные о смерти Лиры, имевшего гражданства Штатов и Чили. Ведомство заявило о готовности оказать все необходимое консульское содействие.

В декабре 2023 года Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест блогера. Маск так прокомментировал пост американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети X (бывший Twitter), который напомнил, что Лира находится в украинской тюрьме с июля из-за критики президента. Якобы блогера пытают, причем с одобрения окружения президента США Джо Байдена, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео HBO
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