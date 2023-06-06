«Идет истерия!»: Запорожской АЭС хватит воды для охлаждения энергоблока

Падение уровня воды в Каховском водохранилище никак не повлияет на безопасность Запорожской АЭС, заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью НСН.

Накануне мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Владимир Кузнецов отметил, что в результате ЧП АЭС может быть лишь незначительно подтоплена.