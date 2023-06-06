«Идет истерия!»: Подтопление Запорожской АЭС возможно лишь на полтора метра
Для охлаждения реакторов АЭС используется специальная вода, которая многократно очищена. Связи ЗАЭС и Каховского водохранилища нет, отметил в эфире НСН профессор Владимир Кузнецов.
Падение уровня воды в Каховском водохранилище никак не повлияет на безопасность Запорожской АЭС, заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью НСН.
Накануне мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Владимир Кузнецов отметил, что в результате ЧП АЭС может быть лишь незначительно подтоплена.
«На Запорожской АЭС есть градирни, канал, по которому сбрасывается горячая вода. Пять из шести энергоблоков на станции находятся в холодном резерве. Лишь один блок, шестой, находится в горячем резерве. Станция имеет альтернативные источники водоснабжения. Влияние Каховского водохранилища никак не связано с работой АЭС. Да, может быть подтопление, но подтопление незначительное, порядка 1,5 метра. Сейчас все шесть энергоблоков не в работоспособном состоянии. Для того, чтобы охлаждать реактор, на каждом энергоблоке есть запас воды. Эта вода многократно очищенная, которая соответствует определенным параметрам, там очень жесткие требования. Опять идет истерия», - сказал Кузнецов.
Ранее, 6 июня, доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в интервью НСН заявил, что наводнение в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) успокоится примерно через двое суток, сообщает «Радиоточка НСН».
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