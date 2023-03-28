Храм канонической УПЦ подожгли в Тернопольской области

«В алтарной части храма было разбито окно, через которое внутрь храма было вброшено воспламеняющееся вещество», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия киевских властей по выдворению монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры незаконны. По его словам, посягая на церковь нынешнее руководство Украины лишний раз демонстрирует миру свой характер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что новый этап гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приведет к трагическим последствиям.

