Харьковская область вновь обесточена

Харьковская область Украины в очередной раз за последние двое суток осталась без света. Это подтвердил заместитель руководителя офиса президента республики Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что подача электроэнергии в областном центре и регионе прервана из-за проблем на резервной линии, которая запитывает населённые пункты. Как утверждает чиновник, речь идёт о последствиях обстрела со стороны российских вооружённых сил, который произошёл днём ранее.

По словам Тимошенко, коммунальные и аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения. В метрополитене Харькова сегодня утром также вновь были остановлены поезда.