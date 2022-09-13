Харьковская область вновь обесточена
Харьковская область Украины в очередной раз за последние двое суток осталась без света. Это подтвердил заместитель руководителя офиса президента республики Кирилл Тимошенко.
Он уточнил, что подача электроэнергии в областном центре и регионе прервана из-за проблем на резервной линии, которая запитывает населённые пункты. Как утверждает чиновник, речь идёт о последствиях обстрела со стороны российских вооружённых сил, который произошёл днём ранее.
По словам Тимошенко, коммунальные и аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения. В метрополитене Харькова сегодня утром также вновь были остановлены поезда.
Перебои с подачей электроэнергии возникли в некоторых областях Украины в минувшее воскресенье вечером. Президент республики Владимир Зеленский заявил, что это стало следствием ракетного удара российской стороны по критической инфраструктуре. В частности, после удара начался пожар на одной из крупнейших в стране теплоэлектроцентралей – ТЭЦ-5 в Харькове.
Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за активизацию действий вооруженных сил РФ на Украине в рамках специальной военной операции на фоне потери контроля над значительной частью Харьковской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он выразил удовлетворение началом ударов по объектам инфраструктуры.
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