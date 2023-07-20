Хакеры сообщили о нехватке мест на кладбищах Украины
На украинских кладбищах заканчиваются свободные места, заявила в своем Telegram-канале хакерская группа Beregini.
Сообщается, что подо Львовом на западе страны местные власти начали перекапывать старые могилы для освобождения мест под новые захоронения. В Харькове закончились места на трех кладбищах.
По информации хакеров, наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве. Весной 2023 года мэрия столицы выделила под захоронения 50 тысяч мест, но к середине июля они закончились.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил о превращении Украины в «кладбище имени Зеленского». Он раскритиковал руководство страны за тяжелое положение на фронте и нищету в тылу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru