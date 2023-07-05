Грузия подтвердила отъезд своего посла из Украины

Посол Грузии на Украине в ближайшее время покинет страну по рекомендации Киева, сообщает ТАСС.

В Грузии заявили, что Саакашвили содержится в одной из лучших клиник страны

Ранее Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины передать послу Грузии предписание покинуть страну в течение 48 часов. Причиной стал внешний вид бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили - он находился в истощенном состоянии.

Зеленский заступился за политика и призвал партнеров Украины последовать его примеру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мэрия Тбилиси. Фото с сайта vestikavkaza.ru
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