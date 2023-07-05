Грузия подтвердила отъезд своего посла из Украины
5 июля 202316:36
Посол Грузии на Украине в ближайшее время покинет страну по рекомендации Киева, сообщает ТАСС.
Ранее Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины передать послу Грузии предписание покинуть страну в течение 48 часов. Причиной стал внешний вид бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили - он находился в истощенном состоянии.
Зеленский заступился за политика и призвал партнеров Украины последовать его примеру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru