Гросси: МАГАТЭ почти ежедневно фиксирует взрывы в районе ЗАЭС

По его словам, эксперты агентства почти ежедневно фиксируют звуки взрывов в районе станции. Отмечается, что эксперты продолжают делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Зеленский не исключил захвата ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

