Гросси: МАГАТЭ почти ежедневно фиксирует взрывы в районе ЗАЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ сообщило об уменьшении штата сотрудников на ЗАЭС

По его словам, эксперты агентства почти ежедневно фиксируют звуки взрывов в районе станции. Отмечается, что эксперты продолжают делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Зеленский не исключил захвата ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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