Украина

Гройсман вновь хочет быть премьером Украины

14 июня00:55

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов вновь возглавить Кабинет министров после досрочных выборов в Верховную раду, передает ТАСС.

Сам он баллотируется в Раду со своей партией.

Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. Лидером гонки, по данным социологов, является партия президента Украины Владимира Зеленского.

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ФОТО: Гройсман
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