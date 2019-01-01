Украина
Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов вновь возглавить Кабинет министров после досрочных выборов в Верховную раду, передает ТАСС.
Сам он баллотируется в Раду со своей партией.
Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. Лидером гонки, по данным социологов, является партия президента Украины Владимира Зеленского.
Гройсман вновь хочет быть премьером Украины
14 июня00:55
Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов вновь возглавить Кабинет министров после досрочных выборов в Верховную раду, передает ТАСС.
Сам он баллотируется в Раду со своей партией.
Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. Лидером гонки, по данным социологов, является партия президента Украины Владимира Зеленского.
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ФОТО: Гройсман
ТЕГИ:Владимир Гройсман