Гройсман вновь хочет быть премьером Украины

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов вновь возглавить Кабинет министров после досрочных выборов в Верховную раду, передает ТАСС.



Сам он баллотируется в Раду со своей партией.



Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. Лидером гонки, по данным социологов, является партия президента Украины Владимира Зеленского.

