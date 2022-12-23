Госдеп США одобрил план Зеленского по достижению мира на Украине

Администрация США считает хорошим стартом инициативу украинского лидера Владимира Зеленского по разрешению кризиса вокруг страны, сообщает CNN со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

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«Президент Зеленский неоднократно давал понять, что все это закончится, когда закончится, дипломатическим путем, путем переговоров», – сообщил глава американской дипломатии.

По его словам, Вашингтон хочет увидеть от Москвы готовность к переговорам и отметил, что США обсуждают с другими государствами предложения Зеленского.

Ранее Блинкен заявил, что поставки вооружений Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийГосдеп США
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