Госдеп США одобрил план Зеленского по достижению мира на Украине

«Президент Зеленский неоднократно давал понять, что все это закончится, когда закончится, дипломатическим путем, путем переговоров», – сообщил глава американской дипломатии.

По его словам, Вашингтон хочет увидеть от Москвы готовность к переговорам и отметил, что США обсуждают с другими государствами предложения Зеленского.

Ранее Блинкен заявил, что поставки вооружений Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

