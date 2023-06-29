Госдеп пообещал Украине «весомый» пакет поддержки по итогам саммита НАТО

Результатом предстоящего саммита Североатлантического альянса станет «весомый пакет поддержки» Украины. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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«Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь», - приводит заявление Миллера РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о политической поддержке и практических мерах. Какие конкретно шаги намерен принять Вашингтон представитель Госдепа не рассказал.

В интервью CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Киев пригласили на встречу на полях саммита, но не предложили поучаствовать в самом саммите. Мероприятие пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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