Госдеп пообещал Украине «весомый» пакет поддержки по итогам саммита НАТО
Результатом предстоящего саммита Североатлантического альянса станет «весомый пакет поддержки» Украины. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
«Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь», - приводит заявление Миллера РИА Новости.
Он уточнил, что речь идет о политической поддержке и практических мерах. Какие конкретно шаги намерен принять Вашингтон представитель Госдепа не рассказал.
В интервью CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Киев пригласили на встречу на полях саммита, но не предложили поучаствовать в самом саммите. Мероприятие пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru