Госдеп пообещал Украине «весомый» пакет поддержки по итогам саммита НАТО

«Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь», - приводит заявление Миллера РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о политической поддержке и практических мерах. Какие конкретно шаги намерен принять Вашингтон представитель Госдепа не рассказал.

В интервью CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Киев пригласили на встречу на полях саммита, но не предложили поучаствовать в самом саммите. Мероприятие пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, сообщает «Радиоточка НСН».

