Госдеп опроверг давление США на Украину с целью урегулирования

Пресс-секретарь Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что США не оказывают давление на Украину с целью начать переговоры с Россией для завершения конфликта. Об этом пишет ТАСС.

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Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что решение о переговорах должен принять Киев. Диалог с Россией не начнется без участия Украины, подчеркнул он.

По словам Пателя, Госдепартаменту неизвестно о каких-либо дискуссиях о переговорах за рамками условий, которые выдвигает Киев.

Телеканал NBC 4 ноября сообщил, что США и Евросоюз начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. В ходе дискуссий затрагивался вопрос о том, от чего Киеву придется отказаться ради компромисса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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