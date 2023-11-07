Госдеп опроверг давление США на Украину с целью урегулирования

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что решение о переговорах должен принять Киев. Диалог с Россией не начнется без участия Украины, подчеркнул он.

По словам Пателя, Госдепартаменту неизвестно о каких-либо дискуссиях о переговорах за рамками условий, которые выдвигает Киев.

Телеканал NBC 4 ноября сообщил, что США и Евросоюз начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. В ходе дискуссий затрагивался вопрос о том, от чего Киеву придется отказаться ради компромисса, передает «Радиоточка НСН».

