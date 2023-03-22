«Глубоко наплевать!» Депутат объяснила, за что Киев заочно осудил ее на 15 лет
Ольга Пилипенко в эфире НСН назвала решение украинского суда «бредом» и отметила, что это никак не отразится на работе депутатов.
Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко, которую на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы, в беседе с НСН призналась, что это никак не помешает ей в работе. Депутат отметила, что не боится и международного розыска, так как не покидает территорию России.
Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Они обвиняются в поддержке обращения к президенту о признании независимости ДНР и ЛНР, ратификация договора о дружбе с ДНР и ЛНР. Пилипенко отметила, что поддержку решения жителей республик считает своим святым правом.
«Если с юмором относиться к этому, это, конечно, бред сумасшедшего, когда заочно приговаривают. Если серьезно говорить, то моя позиция в отношении присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей однозначная. Мы обязаны были их поддержать, я много общаюсь с жителями, мы принимали большое количество беженцев с 2014 года. У нас не было выбора, людей просто уничтожали. Поддержка этих республик и областей, которые теперь являются нашими, для меня это святое право и обязанность», - поделилась она.
Депутат также рассказала, кто в первую очередь попал в обвинительный список Киева. По ее словам, это решение никак не отразится на работе депутатов, даже если их объявят в международный розыск.
«В этом списке есть люди из каждого комитета Госдумы, они взяли людей, которые работали в последнее время с жителями этих республик. Я занималась вопросами интеграции образования, принимала участие во всех форумах. Повлияют ли эти санкции на работу? Я думаю, что на территории России это уголовное преследование никак не повлияет. Если они объявят в международный розыск, я не стремлюсь куда-то выезжать за территорию России. Последние годы, находясь под санкциями, я не выезжала на отдых, командировки могут быть служебные. Ничего, справимся, мне на это глубоко наплевать», - рассказала собеседница НСН.
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