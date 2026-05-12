Главы Минобороны ЕС поддержали разблокировку €6,6 млрд для Киева

Европейский союз намерен разморозить €6,6 млрд для передачи Украине, соответствующее решение поддержали министры обороны государств-членов ЕС. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на брифинге в Брюсселе, передает RT.

Речь идет о средствах, которые ранее были заморожены в рамках Европейского фонда мира. Участники встречи обсудили возможные сценарии их использования и выразили консолидированную позицию в пользу активации данных финансовых ресурсов.

В России ответили на инициативу Евросоюза начать переговоры по Украине

По словам Каллас, министры детально проработали вопрос о €6,6 млрд, находящихся в блокировке внутри ЕФМ, и продемонстрировали единство в намерении направить эти деньги на поддержку Киева.

В ближайшее время европейским структурам предстоит разработать конкретные механизмы передачи денег Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
