Главы Минобороны ЕС поддержали разблокировку €6,6 млрд для Киева
Европейский союз намерен разморозить €6,6 млрд для передачи Украине, соответствующее решение поддержали министры обороны государств-членов ЕС. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на брифинге в Брюсселе, передает RT.
Речь идет о средствах, которые ранее были заморожены в рамках Европейского фонда мира. Участники встречи обсудили возможные сценарии их использования и выразили консолидированную позицию в пользу активации данных финансовых ресурсов.
По словам Каллас, министры детально проработали вопрос о €6,6 млрд, находящихся в блокировке внутри ЕФМ, и продемонстрировали единство в намерении направить эти деньги на поддержку Киева.
В ближайшее время европейским структурам предстоит разработать конкретные механизмы передачи денег Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Решетников отчитался Путину о 10-процентном росте экономики России
- Вскрыть Шекспира: Как Юра Борисов справится с ролью Гамлета на сцене МХТ
- В Совфеде ответили на угрозу Литвы из-за атаки на Украину после окончания перемирия
- Главы Минобороны ЕС поддержали разблокировку €6,6 млрд для Киева
- В Пентагоне назвали полезным для США опыт применения БПЛА на Украине
- Шредер или Меркель: Кого выберет Путин в переговорщики от ЕС
- Ермак отказался комментировать связь с Зеленским в зале суда
- Россиянам разрешат проходить на посадку на самолет по биометрии уже в 2026 году
- Экс-глава криптобиржи Binance получил пять лет колонии за мошенничество
- Средства ПВО за день уничтожили над Россией 40 украинских дронов