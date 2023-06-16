Главу Украинской ассоциации футбола арестовали на два месяца
16 июня 202312:36
Главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко арестовали на два месяца, сообщает FootballHub.
Функционер пробудет под стражей до 14 августа, а ранее внесенный залог перечислят в пользу государства.
Павелко был арестован в ноябре прошлого года. Ассоциация внесла залог в размере почти 10 миллиона гривен, благодаря этому он избежал ареста.
Глава Украинской ассоциации футбола возглавляет организацию с 2015 года. Павелко обвиняется в растрате предназначавшихся на строительство завода по производству искусственной травы средств.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru