Главу Украинской ассоциации футбола арестовали на два месяца

Главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко арестовали на два месяца, сообщает FootballHub.

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Функционер пробудет под стражей до 14 августа, а ранее внесенный залог перечислят в пользу государства.

Павелко был арестован в ноябре прошлого года. Ассоциация внесла залог в размере почти 10 миллиона гривен, благодаря этому он избежал ареста.

Глава Украинской ассоциации футбола возглавляет организацию с 2015 года. Павелко обвиняется в растрате предназначавшихся на строительство завода по производству искусственной травы средств.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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