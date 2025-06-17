Глава сельсовета в Курской области погиб при атаке дрона на автомобиль

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб в результате удара беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, инцидент произошёл в районе села Борисполье Ракитянского района в Белгородской области. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по легковому автомобилю, в котором находился чиновник. От полученных ранений Гаркавенко скончался на месте.

Двое мирных жителей погибли в Курской области из-за обстрела ВСУ

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ГибельВСУБелгородская областьКурская Область

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