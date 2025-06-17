Глава сельсовета в Курской области погиб при атаке дрона на автомобиль
Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб в результате удара беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, инцидент произошёл в районе села Борисполье Ракитянского района в Белгородской области. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по легковому автомобилю, в котором находился чиновник. От полученных ранений Гаркавенко скончался на месте.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru