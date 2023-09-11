Глава Пентагона провел переговоры с новым министром обороны Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонные переговоры, говорится на сайте американского ведомства.

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В ходе беседы Остин поздравил коллегу с новой должностью и напомнил ему о «неизменной поддержке Украины со стороны США».

Стороны также обсудили грядущее заседание контактной группы по Украине, которой пройдет на следующей неделе на немецкой авиабазе Рамштайн.

Ранее новый министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал проведение аудита всех направлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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