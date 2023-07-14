Глава Пентагона заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу, его слова передает CNN.

Остин добавил, что осознает, какую угрозу подобное вооружение несет именно для мирного населения.

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Накануне Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине. Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский также заявил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которые пока ещё не были применены в ходе боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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