Глава Пентагона заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу
14 июля 202307:27
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу, его слова передает CNN.
Остин добавил, что осознает, какую угрозу подобное вооружение несет именно для мирного населения.
Накануне Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине. Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский также заявил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которые пока ещё не были применены в ходе боевых действий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу
- SHOT: В Кирове задержали двух поджигателей релейных шкафов на железной дороге
- Экс-разведчик США Риттер: У России танков более чем достаточно
- Глава Пентагона заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу
- WP: США обсуждали отзыв приглашения Украины в НАТО из-за поста Зеленского
- Microsoft впервые за 15 лет сменит установленный по умолчанию шрифт в Office
- Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
- Kyodo: Японский автоконцерн Isuzu Motors ушел из России
- Сальдо: Боевики ВСУ гибнут как мухи
- В Японии во время испытаний взорвалась ракета Epsilon S
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru