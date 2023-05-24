Глава Минздрава Коми ушел на СВО
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил об уходе на специальную военную операцию. Видеообращение добровольца опубликовано в сообществе регионального ведомства в «ВКонтакте».
Свое решение Дягилев объяснил личной позицией и жизненными принципами.
Министр признался, что неоднократно посещал ЛНР по рабочим вопросам. Он добавил, что его опыт работы травматологом и знания в области реабилитации будут востребованы на фронте.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал правильным решение Владимира Путина упростить получение российского гражданства иностранными участниками спецоперации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru