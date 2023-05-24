Глава Минздрава Коми ушел на СВО

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил об уходе на специальную военную операцию. Видеообращение добровольца опубликовано в сообществе регионального ведомства в «ВКонтакте».

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Свое решение Дягилев объяснил личной позицией и жизненными принципами.

Министр признался, что неоднократно посещал ЛНР по рабочим вопросам. Он добавил, что его опыт работы травматологом и знания в области реабилитации будут востребованы на фронте.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал правильным решение Владимира Путина упростить получение российского гражданства иностранными участниками спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ДобровольцыВоенная Операция

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