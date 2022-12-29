Глава Минцифры Украины умолял Маска передать Starlink
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров сообщил, что «на коленях» выпрашивал у американского бизнесмена Илона Маска передать Киеву системы спутникового интернета Starlink, сообщает Associated Press.
«Я просто на коленях стоял, умолял их начать работу на Украине, пообещал, что мы установим мировой рекорд», – заявил министр. По его словам, спутниковые терминалы, подключенные к генераторам, гарантируют продолжение работы системы связи на Украине в случае блэкаута.
Ранее Маск заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта вокруг Украины, но пока его усилия остаются безуспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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