Глава Минцифры Украины умолял Маска передать Starlink

«Я просто на коленях стоял, умолял их начать работу на Украине, пообещал, что мы установим мировой рекорд», – заявил министр. По его словам, спутниковые терминалы, подключенные к генераторам, гарантируют продолжение работы системы связи на Украине в случае блэкаута.

Ранее Маск заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта вокруг Украины, но пока его усилия остаются безуспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

