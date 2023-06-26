Глава МИД Украины Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о причинах медленного контрнаступления ВСУ. Слова дипломата передал его итальянский коллега Антонио Таяни, сообщает телеканал Sky TG24.
«Он объяснил, что украинское контрнаступление идет не с той скоростью, о которой говорилось, потому что все территории заминированы», - заявил Таяни.
Глава МИД Италии отметил, что Кулеба обратил внимание на необходимость разминирования территории. При этом глава МИД Украины заверил, что ВСУ продолжат контрнаступление.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные не смогли закрепиться на левом берегу Днепра, передает «Радиоточка НСН».
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