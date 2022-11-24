Глава МАГАТЭ заявил о беспрецедентных отключениях на АЭС Украины

Для сохранения работоспособности АЭС задействовали аварийные дизельные генераторы. Как подчеркнул Гросси, еще несколько месяцев назад такое невозможно было даже представить.

Массовые отключения электроснабжения на Украине происходят в результате повреждения инфраструктуры после ракетных ударов со стороны России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жители Одессы на прошлой неделе перекрыли дорогу, протестуя против постоянных отключений света.

