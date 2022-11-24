Глава МАГАТЭ заявил о беспрецедентных отключениях на АЭС Украины
Отключение всех Атомных электростанций на Украине от внешнего знергопитания беспрецедентно. Такую оценку ситуации дал руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в специальном видеообращении.
Гендиректор МАГАТЭ призвал не забывать о других атомных объектах на Украине, пока весь мир сосредоточился на опасной обстановке вокруг крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. В среду, 23 ноября были отключены от внешнего питания все четыре рабочие АЭС в стране: Запорожская, Ровненская, Южно-Украинская и Хмельницкая.
Для сохранения работоспособности АЭС задействовали аварийные дизельные генераторы. Как подчеркнул Гросси, еще несколько месяцев назад такое невозможно было даже представить.
Массовые отключения электроснабжения на Украине происходят в результате повреждения инфраструктуры после ракетных ударов со стороны России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жители Одессы на прошлой неделе перекрыли дорогу, протестуя против постоянных отключений света.
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