Глава МАГАТЭ сообщил о возможном визите в Россию

Отмечается, что Гросси планирует решить вопрос вокруг станции дипломатическим путем. Он также заявил о рисках, которым подвергается ЗАЭС во время вооруженного конфликта на Украине.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН допустил провокации со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС, так как этот объект является не только важным трофеем для ВСУ, но и экономически необходимым для поставок энергии странам Запада.