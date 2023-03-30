Глава МАГАТЭ сообщил о возможном визите в Россию

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси св скором времени может снова отправиться в Россию для переговоров по Запорожской АЭС, говорится в заявлении организации.

Рогов: Украина не собирается прекращать провокации в отношении Запорожской АЭС

Отмечается, что Гросси планирует решить вопрос вокруг станции дипломатическим путем. Он также заявил о рисках, которым подвергается ЗАЭС во время вооруженного конфликта на Украине.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН допустил провокации со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС, так как этот объект является не только важным трофеем для ВСУ, но и экономически необходимым для поставок энергии странам Запада.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВизитМАГАТЭ

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