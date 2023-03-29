Глава МАГАТЭ покинул Энергодар

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

Отмечается, что во время визита Гросси осмотрел повреждения территории станции, а также пообщался с персоналом.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС становится все хуже.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МАГАТЭУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры