Глава МАГАТЭ покинул Энергодар
29 марта 202316:47
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время визита Гросси осмотрел повреждения территории станции, а также пообщался с персоналом.
Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС становится все хуже.
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru