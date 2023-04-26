Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске
«Вагнер» еще не взял перекресток, который является важнейшей точкой в Артемовске на сегодняшний день, но бойцы близки к поставленной цели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Этот перекресток нами не взят пока. Мы находимся рядом. Но даже если мы его возьмем, не будет никаких «клещей» для ВСУ. Потому что с запада, с Ивановского, дороги остаются. Они плохие, они сложные, они нами простреливаются, но противник подкидывает резервы ежедневно», - сказал он.
Пригожин также назвал сексуальными фантазиями заявления о том, что российским бойцам кто-то помогает в продвижении.
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- Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru