Барабаш уточнил, что войска проходят оборонительную линию украинских солдат и пробираются с боем вглубь города. Он добавил, что речь идет о якобы единичных прорывах разведывательных групп.

Глава администрации Авдеевки также заверил жителей Украины, что вооруженные силы страны держат линию фронта, несмотря на сложившуюся ситуацию в городе.

Ранее днем немецкий журналист Юлиан Репке сравнил с Бахмутом ситуацию в Авдеевке, отметив плачевное положение дел ВСУ. Его мнение приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

