Глава администрации Авдеевки признал появление российских войск в городе
Глава подконтрольной Украине военной администрации города Авдеевка Виталий Барабаш признал появление российских войск в городе. Об этом сообщают местные СМИ.
Барабаш уточнил, что войска проходят оборонительную линию украинских солдат и пробираются с боем вглубь города. Он добавил, что речь идет о якобы единичных прорывах разведывательных групп.
Глава администрации Авдеевки также заверил жителей Украины, что вооруженные силы страны держат линию фронта, несмотря на сложившуюся ситуацию в городе.
Ранее днем немецкий журналист Юлиан Репке сравнил с Бахмутом ситуацию в Авдеевке, отметив плачевное положение дел ВСУ. Его мнение приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru